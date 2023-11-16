Чтоб совсем породниться: мэр Тюмени собрался создать агломерацию с Екатеринбургом и "меняться людьми"

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, выступая в Екатеринбурге на форуме "Города России", высказался об агломерации Тюмени и уральской столицы и сообщил, что именно соединит города, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время заседания его спросили, ждет ли он продления до Тюмени трассы М-12 и сделает ли дорога единую агломерацию из Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

"Мы не просто ждем, мы этот проект давно реализуем. Планомерное движение двух субъектов, муниципалитетов [Тюмени и Екатеринбурга] навстречу друг другу, те объективные агломерационные процессы между двумя городами – столицами соседних субъектов дали предпосылку для создания условий для обмена людьми. Я говорю не о трудовой миграции, а о взаимопроникновении", – сказал Руслан Кухарук.

Напомним, что Свердловскую область уже третий срок подряд возглавляет тюменец Евгений Куйвашев. И бывший сотрудник администрации губернатора Среднего Урала Илья Ананьев отмечает, что на строительство только политической агломерации в Екатеринбурге с Тюменью у Евгения Куйвашева ушло десять долгих лет, политых "кровью и нервными срывами", хотя Екатеринбург очень чувствителен к соседям и ко всему "въезжающему".