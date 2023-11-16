16 Ноября 2023
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Фото: admsurgut.ru

Художник-конструктор "Старого Сургута" - победитель всероссийского конкурса по этнотуризму

Художник-конструктор "Старого Сургута" Инна Шевченко стала победителем всероссийского конкурса по этнотуризму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Администрации города Сургута.

Второй Всероссийский конкурс в сфере этнографического туризма состоялся 10-11 ноября в Ханты-Мансийске в рамках ежегодного туристского форума "ЮграТур - 2023".

Художник-конструктор "Старого Сургута" Шевченко Инна стала победителем всероссийского конкурса по этнотуризму(2023)|Фото: admsurgut.ru

Проект Инны Шевченко "Сургутские лисы" был признан лучшим этнографическим сувениром конкурса. За признание в этой номинации также боролись мастера из Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Белгородской, Мурманской и других областей.

Художник-конструктор "Старого Сургута" Шевченко Инна стала победителем всероссийского конкурса по этнотуризму(2023)|Фото: admsurgut.ru

Художник-конструктор "Старого Сургута" Шевченко Инна стала победителем всероссийского конкурса по этнотуризму(2023)|Фото: admsurgut.ru

Отметим, что конкуренция в номинации "Лучший этнографический сувенир" оказалась в этот раз серьезной. Всего было представлено 25 творческих проектов от 21 конкурсанта.

В целом в конкурсе было более 70 заявок в номинациях: «Лучшее этнографическое событие», «Лучший этнографический маршрут», «Лучшая этнодеревня (община, этностойбище)», «Лучший этнографический сувенир», «Лучший социальный проект в сфере этнографического туризма», «Лучший творческий этнографический номер».

Тем более важно отметить, что по итогам первого этапа конкурса в десятку вошли семь работ мастеров "Старого Сургута". К участию в конкурсе принимались проекты, направленные на развитие этнографического туризма.

Теги: Старый Сургут. сургутские лисы, Инна Шевченко, конкурс по этнотуризму


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