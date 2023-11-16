В Тюмени вынесли приговор по резонансному уголовному делу об убийстве бизнесмена

В Тюмени вынесен приговор в отношении исполнителей заказного убийства предпринимателя Вадима Шушанова 15-летней давности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор был оглашен трем жителям Тюмени - двум братьям и супруге заказчика убийства на основании вердикта присяжных. В зависимости от роли каждого, их признали виновными по статьям "Убийство, совершенное по найму", "Самоуправство, совершенное с угрозой применения насилия", "Пособничество в убийстве, совершенном по найму", "Пособничество в самоуправстве, совершенном с угрозой применения насилия", "Мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере".

По данным регионального управления СКР, в июле 2008 года было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения бизнесмена. Мужчина уехал из дома и не вернулся. У следователей появились основания полагать, что в отношении Шушанова было совершено преступление. Раскрыть его по горячим следам не представлялось возможным, поскольку оно было совершено в условиях неочевидности.

В связи с неустановлением лица, совершившего преступление, уголовное дело было приостановлено, но работа по нему продолжалась. В 2020 году удалось установить всех лиц, причастных к совершению преступления. Следствие установило, что между двумя бизнес-партнерами, которых связывала многолетняя дружба, возникли финансовые разногласия. На этой почве один из них решил заказать убийство другого.

Он разыскал исполнителя убийства - Андрея Давыдова, пообещав ему за преступление автомобиль BMW M3 стоимостью более 1 млн руб. Подсудимый принял предложение и привлек своего брата - Дмитрия Иванова.

Согласно разработанному плану, подсудимая Алена Яковлева (жена заказчика) познакомила потерпевшего с "арендатором" (его роль выполнял брат подсудимого), который пригласил заключить выгодную сделку в Екатеринбурге, куда и отправились бизнес-партнеры на автомашине. В пути под благовидным предлогом заказчик привез потерпевшего в свой дом, где их ожидали подсудимые. Под угрозой применения оружия они потребовали от потерпевшего подписать расписку о получении более 18 млн руб. Получив отказ, подсудимые его застрелили из ружья.

Труп потерпевшего мужчины вывезли в лес, а автомобиль отогнали в Екатеринбург, где бросили на парковке.

После убийства заказчик скрылся и в 2015 году был признан умершим. Подсудимая, зная, что ее муж жив, в период с апреля 2017 года по август 2020 года оформила и получила социальные выплаты по случаю потери кормильца на двух несовершеннолетних детей на общую сумму порядка 850 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Объединенной судебной системы Тюменской области, Андрею Давыдову назначено наказание по (п. "з" ч.2 ст.105 УК РФ) в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Дмитрию Иванову назначено наказание по (ч. 5 ст.33, п. "з" ч. 2 ст.105 УК РФ) в виде 10 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Алене Яковлевой по совокупности преступлений назначено наказание по (ч.3 ст.159.2, ч. 5 ст.33, п. "з" ч. 2 ст.105 УК РФ) в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима.



Суд также удовлетворил гражданские иски двух потерпевших на общую сумму 2 300 000 рублей.

Непосредственный заказчик убийства осужден в 2021 году к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.