"Фармасинтез-Тюмень" наращивает объемы производства лекарственных препаратов

Предприятие "Фармасинтез-Тюмень" при поддержке регионального правительства наращивает объемы производства лекарственных препаратов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня в "Фармасинтез-Тюмень" зарегистрировано свыше 100 наименований лекарственных препаратов, большая часть которых входит в перечень жизненно важных.

В 2022 и 2023 годах на предприятии запустили в общей сложности семь новых производственных линий.

Производство рентгеноконтрастных препаратов за период с первого полугодия 2022 года по первое полугодие 2023 года увеличилось более чем в 5 раз, гормональных препаратов – более чем в 6 раз.

Общий объем инвестиций в создание и развитие предприятия уже превысил 5 000 000 000 рублей, в настоящее время здесь трудятся порядка 860 человек.

Генеральный директор "Фармасинтез-Тюмень" Владимир Кисиленко поблагодарил властей за помощь предприятию.

"В течение 2024 года планируем ввести в строй новый Центр разработки и внедрения технологий. Реализуем проект по созданию третьей очереди производства высокотехнологичных препаратов пролонгрированного действия. Мы благодарны губернатору, правительству и Инвестиционному агентству Тюменской области за профессиональную поддержку. В частности, такая региональная мера, как компенсация затрат на первый взнос по лизингу помогает нам реконструировать и модернизировать действующие цеха, а также внедрять в производство новые препараты", - заявил он.