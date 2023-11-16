"Фармасинтез-Тюмень" наращивает объемы производства лекарственных препаратов

16 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Фармасинтез-Тюмень" наращивает объемы производства лекарственных препаратов

Предприятие "Фармасинтез-Тюмень" при поддержке регионального правительства наращивает объемы производства лекарственных препаратов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня в "Фармасинтез-Тюмень" зарегистрировано свыше 100 наименований лекарственных препаратов, большая часть которых входит в перечень жизненно важных.

В 2022 и 2023 годах на предприятии запустили в общей сложности семь новых производственных линий.

Производство рентгеноконтрастных препаратов за период с первого полугодия 2022 года по первое полугодие 2023 года увеличилось более чем в 5 раз, гормональных препаратов – более чем в 6 раз.

Общий объем инвестиций в создание и развитие предприятия уже превысил 5 000 000 000 рублей, в настоящее время здесь трудятся порядка 860 человек.

Генеральный директор "Фармасинтез-Тюмень" Владимир Кисиленко поблагодарил властей за помощь предприятию.

"В течение 2024 года планируем ввести в строй новый Центр разработки и внедрения технологий. Реализуем проект по созданию третьей очереди производства высокотехнологичных препаратов пролонгрированного действия. Мы благодарны губернатору, правительству и Инвестиционному агентству Тюменской области за профессиональную поддержку. В частности, такая региональная мера, как компенсация затрат на первый взнос по лизингу помогает нам реконструировать и модернизировать действующие цеха, а также внедрять в производство новые препараты", - заявил он.

Теги: Фармасинтез-Тюмень, лекарства, препараты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}