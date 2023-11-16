Агропромышленный форум «Молоко России» проходит в Суздале

16 ноября в Суздале завершает свою работу V Агропромышленный форум «Молоко России». В течение трех дней на его площадках профессионалы АПК страны – представители органов госвласти, институтов поддержки, бизнеса обсуждали актуальные вопросы развития отрасли.

Владимирская область выбрана местом проведения форума не случайно, регион – один из самых «молочных» в России.

В рамках масштабной деловой программы проходят пленарные заседания, тематические сессии, круглые столы, инвест-, бизнес- и научные часы, деловые встречи в различных форматах. Предметная проработка тем ведётся в секциях. Среди них – ветеринария и воспроизводство, кормопроизводство и техника, переработка молока, зоотехника, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.

«Стратегическое направление развития животноводства во Владимирской области – молочное скотоводство, удельный вес которого в общей выручке продукции животноводства превышает 50 процентов. Производством молока-сырья в регионе занимаются 68 сельхозорганизаций и 98 КФХ. Наблюдаем позитивную динамику: за 9 месяцев 2023 года произведено уже 377,3 тыс. тонн молока, рост составил 6,8 процента к аналогичному периоду 2022 года. При этом определяющим фактором увеличения объёмов производства молока является ежегодный прирост молочной продуктивности общественного стада. По надою молока на одну корову наша область по крупным и средним предприятиям традиционно входит в десятку регионов-лидеров России», – отметил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов.

В основе успешного развития молочного скотоводства в регионе лежит высокий уровень племенной базы. В настоящее время разведением крупного рогатого скота молочных пород занимаются 24 племенных хозяйства. Доля племенных коров в общественном молочном стаде составляет почти 60 процентов.

Сергей Лукьянов также подчеркнул, что молоко-сырьё Владимирской области по качеству всегда характеризовалось, как одно из лучших в России. Товарность произведённого молока составляет более 97 процентов, и всё оно сдаётся на молокоперерабатывающие предприятия высшим сортом. В год предприятия области перерабатывают порядка 200 тыс. тонн молока. Ещё около 270 тыс. тонн уходит за пределы региона: в Московскую, Нижегородскую, Ярославскую, Рязанскую и другие области. Поэтому одним из стратегически важных направлений развития АПК для нас является развитие глубокой переработки молока и привлечение инвесторов по этому направлению производства.

В рамках деловой части форума «Молоко России» традиционно прошло заседание Клуба директоров. На площадке обсудили возможные меры поддержки и действующие механизмы с учётом опыта регионов для привлечения инвестиций, развития молочного животноводства. Также пройдёт чествование победителей всероссийских профессиональных конкурсов «Успешное хозяйство» и «Лидер АПК».

Форум «Молоко России» проводит «Институт молока» при поддержке Российской академии наук, Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза предприятий молочной отрасли.