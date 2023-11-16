16 Ноября 2023
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Фото:В.Н. Горелых

"Фонтанка": Топ-менеджеров "Балтики" задержали из-за действий в интересах Carlsberg

Топ-менеджеров пивоваренной компании "Балтика" заподозрили в действиях, направленных на защиту интересов "недружественного" владельца Carlsberg Group и передаче прав на бренды российской компании. Об этом сообщает "Фонтанка", ссылаясь на источники.

По данным издания, двое подозреваемых задержаны, еще один успел выехать за пределы России.

В офисах фирмы проведены более полутора десятков обысков. Следователи опросили сотрудников компании и изъяли документы.

Поводом для обысков стало уголовное дело по статье 165 УК РФ ("причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"), но затем следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупном размере.

Ранее в Минфине РФ отреагировали на обвинения главы Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсена о "краже" бизнеса датской компании. В министерстве отметили, что в России "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства, а введение временного управляющего не влечет изменения структуры собственности.

Carlsberg объявил о продаже всех своих российских активов и уходе с рынка в марте 2022 года. Компании принадлежат марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Somersby и другие.

Ранее Carlsberg Group фактически обвинила российские власти в рейдерском захвате своих активов в России. Речь идет о пивоваренной компании "Балтика".

Теги: Балтика, Carlsberg, топ-менеджеры


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