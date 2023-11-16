Экономистов Гуриева* и Алексашенко* депутаты Госдумы заподозрили в госизмене

Депутаты Госдумы направили запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить действия российских экономистов Сергея Гуриева* и Сергея Алексашенко* на предмет госизмены, сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

"Комиссия направила в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования собранные материалы о деятельности ряда россиян, в том числе Гуриева* и Алексашенко*, в рабочей группе Стэнфордского университета (США), занимающейся разработкой санкций против России", – приводятся его слова в Telegram-канале комиссии.

Пискарев полагает, что американский университет во главе с бывшим послом США в России Майклом Макфолом при участии Гуриева* и Алексашенко* генерировал санкции против России, что "является грубым вмешательством во внутренние дела и нарушением экономического суверенитета РФ".

"Полагаю, что в действиях Гуриева*, Алексашенко* и других обладателей российских паспортов в этой группе, оказывающей США активную помощь и поддержку в наложении на Россию всё новых и новых санкций, могут быть усмотрены признаки преступлений по статьям 284.2 ("Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации") и 275 ("Государственная измена") Уголовного кодекса РФ", - считает депутат.

Он напомнил, что к госизмене относится помощь иностранному государству, направленная против России, и за это предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Гуриев* и Алексашенко* покинули Россию после начала СВО.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ