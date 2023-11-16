16 Ноября 2023
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Кухарук назвал площадь КРТ в Тюмени

Мэр Тюмени Руслан Кухарук, выступая в Екатеринбурге на форуме "Города России", сообщил, что показатели Тюмени по приросту населения - исключение из правил. Официальная численность населания Тюмени - 856 тыс., реально же - больше 1 млн. Люди выбирают город из-за высокого качества городской среды, считает Кухарук. Сохранен бюджет развития.

Локомотив экономики - строительная отрасль. В 2022 г. введен 1 млн 980 тыс. "квадратов" жилья. Застройщики не только строят жилье, но и обустраивают территорию вокруг - строят детские сады, обустраивают парки. Важную роль играет комплексное развитие территории. В городе этим методом "накрыты" 268 га. В 2023 г. введены четыре школы, строят в городе ещё три. Безработица в городе - 0,25%.

В городе развивается агломерация. Тюмень занимает второе место после Москвы в рейтинге столиц регионов по вкладу креативных индустрий в муниципальную экономику. Отдельно Кухарук высоко оценил строительство трассы М12 до Тюмени и анонсировал ее продление на восток страны.

Теги: руслан кухарук, комплексное освоение, площадь


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