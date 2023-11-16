Пожар произошел на территории воинской части в Волгоградской области

Пожар произошел на территории воинской части в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

ЧП произошло около поселка Котлубань, говорится в Telegram-канале администрации области.

По словам губернатора, пожар был оперативно потушен. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет.

По предварительным данным, пожар на объекте Минобороны начался около часа ночи, пишет Baza. Местные жители сообщили о звуках взрывов, сообщает Telegram-канал.

В сентябре пожар произошел в воинской части в Симферополе. Советник главы региона Олег Крючков. Назвал его "обычным бытовым возгоранием". До этого в Георгиевске Ставропольского края произошел пожар на территории воинской части. По уточненным данным, пожар возник в хозяйственной постройке. Никаких работ там не проводилось, электричество было отключено. Возможная причина самовозгорания – высокая температура воздуха.