16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России могут дать возможность подросткам работать на постоянной основе

Получающим среднее профессиональное образование молодым людям необходимо дать возможность после девятого класса работать на постоянной основе, при этом продолжая учебу.

Как заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, необходимо давать возможность подростам после девятого класса идти учиться и работать. Также она обозначила задачи, решение которых будет содействовать развитию среднего профессионального образования в стране. Среди них - связка образовательной организации с будущим работодателем для подготовки кадров под запросы рынка труда.

Руководители СПО должны выходить к работодателям с инициативой по подготовке кадров.

Львова-Белова призвала обратить внимание на условия проживания в общежитиях. Уполномоченный поддержала инициативу главы Кировской области Александра Соколова о создании кампуса, сообщает ТАСС.

Теги: подростки, работа


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