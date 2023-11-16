Климов: В России максимально поддерживаются традиционные ценности

В России традиционные ценности поддерживаются как обществом вне зависимости от вероисповедания, так и органами государственной власти.

Как заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, это важное качество народа страны. "Для каждого из нас, к какой бы он конфессии ни относился, и даже для наших атеистов, которых в нашем обществе хватает. Я отметил бы очень важное обстоятельство. Вот эти традиционные ценности, традиционные для всего человечества - они именно в нашей стране находят максимальную поддержку. И в государственных органах власти, и в обществе - это очень важное качество нашей нации", - заявил парламентарий, сообщает ТАСС.

Тем временем, около 70% россиян одобряют разводы. Такой вывод следует из данных опроса, опубликованных в статье в "Социологическом журнале", посвященной изучению динамики поддержки эмансипативных ценностей в России во время ковида.