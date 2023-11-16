Первый этап благоустройства бульвара Чайковского в Собинке завершили

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» – одно из наиболее успешных и эффективных направлений нацпроекта «Жильё и городская среда». Его цель – создание нового облика городов и посёлков России. Во Владимирской области в рамках проекта происходят зримые изменения, в том числе в небольших населённых пунктах.

Так, в Собинке в 2023 году начато благоустройство бульвара Чайковского. На сегодняшний день завершён первый этап благоустройства этой общественной территории. Подрядная организация заасфальтировала прогулочную зону, установила новые бордюры на всём протяжении тротуара. Фонари уличного освещения заменены на новые, светодиодные. Обустроена дорожка из тротуарной плитки с большим кругом в центре, где установили вместительные радиальные скамейки и урны для мусора. Бульвар Чайковского уже становится центром притяжения для жителей города. Там проводятся различные массовые мероприятия, детские праздники.

Всего во Владимирской области в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» запланировано благоустроить 140 территорий: 108 дворов и 32 общественных пространства. На выполнение этих работ направлено 496,3 млн рублей, в том числе 432,5 млн рублей из федерального бюджета. Уже завершено благоустройство 129 территорий – 106 дворов и 23 общественных пространств, работы на оставшихся территориях будут завершены в ноябре текущего года, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.