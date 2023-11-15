Только 328 депутатов Госдумы проголосовали за принятие бюджета-2024 во втором чтении

Госдума во втором чтении одобрила проект бюджета России на 2024 год и плановый период до 2026 года.

Хотя голосовало чуть больше депутатов, чем в первом чтении, расклад сил не сильно изменился. Документ ожидаемо одобрили "единороссы", ЛДПР и "Новые люди", против выступили представители "Справедливой России – За правду" и коммунисты. В итоге за бюджет в основном чтении проголосовало 328 человек, против – 78, один воздержался. Всего в Госдуме, напомним, 450 депутатов (сейчас 448, потому что недавно двух лишили мандатов).

Всего во втором чтении поправками перераспределили более 3 трлн руб., в том числе из закрытой части в открытую перевели более 1 трлн руб. Больше всего из этой суммы пошло на увеличение "нацбезопасности", также добавили на соцобеспечение, развитие национальной экономики.

Было одобрено более 700 поправок из 900 поступивших, при этом почти все они касались изменения цифр, текстовых же поправок было всего два десятка. Большая часть их была отвергнута. Особенно жаркими были споры главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова с независимым депутатом Оксаной Дмитриевой, которая предложила отказаться от увеличения госдолга на обслуживание госдолга и брать деньги из ФНБ. Макаров возразил, что такие принципиальные вопросы обсуждаются в первом чтении, на что Дмитриева предложила вернуть законопроект о бюджете в первое чтение. К этому депутаты оказались не готовы и отвергли ее поправки.

В итоге в третьем, окончательном чтении Госдума рассмотрит бюджет в пятницу, 17 ноября, и начнет заседание ради этого на два часа раньше обычного.

Основные параметры бюджета ко второму чтению не менялись. Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 65,3 млрд руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн 51,0 млрд руб. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., 34,4 трлн руб. — в 2025 году, 35,6 трлн руб. — в 2026-м. По итогам 2024 года объем государственного долга составит 32,5 трлн руб. (18,1% ВВП), 2025-го — 35,9 трлн руб. (18,8% ВВП) и 2026-го — 40,1 трлн руб. (19,8% ВВП).