С начала СВО в контрактники записались 47 тысяч москвичей - Собянин

С начала 2023 года в Москве контракты на военную службу заключили 22 тыс. человек, а всего с начала СВО – порядка 47 тыс. человек. "Мы досрочно выполнили задачу Министерства обороны на этот год", - сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также мэр рассказал, что сейчас в пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве работают более сотни сотрудников, они оформляют документы, проводят медосмотр. Сейчас по соседству строится новое здание для военного комиссариата столицы, его собираются завершить в начале 2024 года.