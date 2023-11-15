Россиян не заставят осуждать СВО для участия в Паралимпийских играх в Париже

Условия участия российских атлетов в Паралимпийских играх в Париже представляются приемлемыми Паралимпийскому комитету России (ПКР). В частности, от россиян не будут требовать осуждения СВО.

"В принципе, нас допустили к соревнованиям, но есть ограничения, которые на днях были опубликованы. К счастью, там нет пока требований по осуждению СВО, все остальные требования реальны, чтобы ребята прошли отбор", - сообщил президент (ПКР) Павел Рожков.

Ранее генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета на два года приостановила членство России в организации на два года. Это значит, что в РФ нельзя проводить международные соревнования, но российские атлеты могут участвовать в Паралимпийских играх в индивидуальном нейтральном статусе.