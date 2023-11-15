Губернатор Моор анонсировал прямую линию с жителями региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о намерении провести прямую линию и ответить на вопросы жителей региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие запланировано на 29 ноября. Прямая трансляция будет идти в соцсетях главы региона. Также показывать "Прямую линию" будут по телеканалам "ОТР", "Тюменское время", "Тобольское время", "Ишимское время".

Глава региона призвал тюменцев задавать свои вопросы. Сделать это можно как в комментариях в соцсетях губернатора: "ВКонтакте" и в "Одноклассниках", так и по номеру телефона 122.

"До встречи в прямом эфире 29 ноября в 17.00", - обратился Моор к тюменцам.

Отметим, что в прошлом году губернатор Александр Моор провел прямую линию 21 июня. На вопросы людей губернатор Тюменской области отвечал в течение полутора часов. Тогда во время прямого эфира глава региона дал объяснение по 39 сообщениям. По вопросам, которые не прозвучали во время прямой линии, также был дан ответ.

Итогом прямой линии прошлого года стали: завершение капитального ремонта в тюменской поликлинике №6, который велся по поручению главы региона, на семи пешеходных переходах и 14 остановках по Велижанскому тракту в Тюмени смонтировали освещение, выпускникам, сдавшим ЕГЭ на 100 баллов, были выделены деньги в размере 100 тыс. руб

Отметим, что в этом году прямая линия с жителями региона пройдет уже в юбилейный, 10 раз.