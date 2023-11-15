15 Ноября 2023
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Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Более 900 консультаций для предпринимателей провели в Тюменской области с начала года

Более 900 консультаций по онлайн-торговле для предпринимателей провели в Тюменской области с начала 2023 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Тюменские представители малого и среднего бизнеса все чаще выходят на маркетплейсы. В этом им помогают сотрудники Центра "Мой бизнес". Для предпринимателей доступна комплексная услуга — от сопровождения при заключении договора до анализа рынка и подбора ассортимента.

Виктория Финевич из Нижнетавдинского района занимается пчеловодством, а пчелиный воск использует для изготовления свечей. При поддержке специалистов Инвестиционного агентства в ноябре вышла на интернет-площадку.

Тактильные книжки-игрушки из фетра шьет Оксана Сошка из Тобольска. По ее мнению, сотрудничество с крупным игроком в сфере электронных продаж открывает новые возможности для роста и развития предпринимательства.

Нижнетавдинка Татьяна Ивакова — кондитер со стажем. Ее имбирные пряники уже оценили первые покупатели. После выхода на маркетплейс расширила клиентскую базу.

Руководитель Центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева отметила, что главная проблема предпринимателей — недостаток знаний.

"Обучение в онлайн-школах стоит немалых денег, "Мой бизнес" дает дополнительное образование бесплатно", - сообщила она.

Теги: консультации, предприниматели, бизнес


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