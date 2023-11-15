Бюджет-2024 во втором чтении: накинули еще 725 миллиардов из закрытой части на "нацбезопасность"

15 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: пресс-служба Госдумы России

Бюджет-2024 во втором чтении: накинули еще 725 миллиардов из закрытой части на "нацбезопасность"

Госдума во втором чтении рассматривает бюджет России на 2024 год. К рассмотрению в основном чтении было внесено более 900 поправок, 768 из которых рекомендованы к принятию.

В результате предполагается перераспределить из закрытой части бюджета в открытую чуть меньше 1,2 трлн руб. Открытая часть увеличивается до 26,82 трлн руб. Но при этом большая часть суммы идет на "Национальную оборону" (725 млрд руб.), а оборонные расходы и так уже стали самой большой статьей расходов бюджета, опередив социальные обязательства государства. Общий объем расходов на оборону после первого чтения составлял 10,8 трлн руб.

Только 152 млрд руб. во втором чтении из закрытой части бюджета в открытую добавляется на национальную экономику. Еще 141 млрд руб. добавят на социальную политику. Остальные статьи, в том числе здравоохранение, образование, помощь бюджетам регионов и т.д. получат менее 100 млрд руб. в результате перераспределения.

Основные параметры бюджета ко второму чтению не менялись. Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 65,3 млрд руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн 51,0 млрд руб. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., 34,4 трлн руб. — в 2025 году, 35,6 трлн руб. — в 2026-м. По итогам 2024 года объем государственного долга составит 32,5 трлн руб. (18,1% ВВП), 2025-го — 35,9 трлн руб. (18,8% ВВП) и 2026-го — 40,1 трлн руб. (19,8% ВВП)

Теги: бюджет, второе чтение, госдума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}