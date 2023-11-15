Бюджет-2024 во втором чтении: накинули еще 725 миллиардов из закрытой части на "нацбезопасность"

Госдума во втором чтении рассматривает бюджет России на 2024 год. К рассмотрению в основном чтении было внесено более 900 поправок, 768 из которых рекомендованы к принятию.

В результате предполагается перераспределить из закрытой части бюджета в открытую чуть меньше 1,2 трлн руб. Открытая часть увеличивается до 26,82 трлн руб. Но при этом большая часть суммы идет на "Национальную оборону" (725 млрд руб.), а оборонные расходы и так уже стали самой большой статьей расходов бюджета, опередив социальные обязательства государства. Общий объем расходов на оборону после первого чтения составлял 10,8 трлн руб.

Только 152 млрд руб. во втором чтении из закрытой части бюджета в открытую добавляется на национальную экономику. Еще 141 млрд руб. добавят на социальную политику. Остальные статьи, в том числе здравоохранение, образование, помощь бюджетам регионов и т.д. получат менее 100 млрд руб. в результате перераспределения.

Основные параметры бюджета ко второму чтению не менялись. Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 65,3 млрд руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн 51,0 млрд руб. Расходы федерального бюджета в 2024 году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., 34,4 трлн руб. — в 2025 году, 35,6 трлн руб. — в 2026-м. По итогам 2024 года объем государственного долга составит 32,5 трлн руб. (18,1% ВВП), 2025-го — 35,9 трлн руб. (18,8% ВВП) и 2026-го — 40,1 трлн руб. (19,8% ВВП)