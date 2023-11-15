В очном практикуме учителей информатики Владимирской области примут участие 350 педагогов региона

Во Владимирской области стартовал очный практикум в рамках Курса повышения квалификации для учителей информатики региона. Его мероприятиями будет охвачено 350 педагогов. Обучение проходит на площадке спортивно-оздоровительного центра «Олимп», сообщает пресс-служба Правительства региона.





В рамках курса учителя информатики знакомятся с новыми методиками преподавания своего предмета, углубляют знания по истории развития языков программирования, по библиотекам, словарям и обработке массивов, объектно-ориентированному программированию, а также пройдут блок, посвящённый решению задач ОГЭ/ЕГЭ с помощью Python. Современные технологические инструменты и программное обеспечение помогут сделать уроки информатики в школах региона более практико-ориентированными и интересными для учеников. Кроме того, педагоги обменивают опытом с коллегами из других школ и узнают о лучших практиках их работы.





«Вызовы современной экономики диктуют нам необходимость повышения интереса школьников к таким предметам как физика, математика, информатика, популяризации инженерного образования и особенно ИТ-специальностей. Без цифровой грамотности достижение успеха в современном мире просто невозможно, причём независимо от того, в какой сфере работает человек. Поэтому в школе так важна роль учителя информатики. Новый курс повышения квалификации педагогов в области современных языков программирования, который мы проводим совместно с компанией «Цифриум», – одно из цикла региональных мероприятий «Время ИТ». Они направлены на популяризацию ИТ профессий, повышение качества преподавания информатики в образовательных организациях региона. Мы решаем общую задачу – воспитание нового поколения технологических лидеров. Надеюсь, это – новый шаг на пути к её решению!» – отметила министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.