В очном практикуме учителей информатики Владимирской области примут участие 350 педагогов региона

15 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование Владимирская область
Фото: avo.ru

В очном практикуме учителей информатики Владимирской области примут участие 350 педагогов региона

Во Владимирской области стартовал очный практикум в рамках Курса повышения квалификации для учителей информатики региона. Его мероприятиями будет охвачено 350 педагогов. Обучение проходит на площадке спортивно-оздоровительного центра «Олимп», сообщает пресс-служба Правительства региона. 

время it, семинар учителей информатики(2023)|Фото: avo.ru

В рамках курса учителя информатики знакомятся с новыми методиками преподавания своего предмета, углубляют знания по истории развития языков программирования, по библиотекам, словарям и обработке массивов, объектно-ориентированному программированию, а также пройдут блок, посвящённый решению задач ОГЭ/ЕГЭ с помощью Python. Современные технологические инструменты и программное обеспечение помогут сделать уроки информатики в школах региона более практико-ориентированными и интересными для учеников. Кроме того, педагоги обменивают опытом с коллегами из других школ и узнают о лучших практиках их работы.

время it, семинар учителей информатики(2023)|Фото: avo.ru

«Вызовы современной экономики диктуют нам необходимость повышения интереса школьников к таким предметам как физика, математика, информатика, популяризации инженерного образования и особенно ИТ-специальностей. Без цифровой грамотности достижение успеха в современном мире просто невозможно, причём независимо от того, в какой сфере работает человек. Поэтому в школе так важна роль учителя информатики. Новый курс повышения квалификации педагогов в области современных языков программирования, который мы проводим совместно с компанией «Цифриум», – одно из цикла региональных мероприятий «Время ИТ». Они направлены на популяризацию ИТ профессий, повышение качества преподавания информатики в образовательных организациях региона. Мы решаем общую задачу – воспитание нового поколения технологических лидеров. Надеюсь, это – новый шаг на пути к её решению!» – отметила министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.  

Теги: время it, семинар, учителя информатики, педагоги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}