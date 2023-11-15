Конкурс «Главная мама» в Екатеринбурге, посвященный 300-летию города, помог организовать Фонд святой Екатерины

"Главную маму" Екатеринбурга выберут в столице Урала. 18 ноября в ЦК «Урал» (улица Студенческая, 3) состоится финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга — 2023», посвященного 300-летию города.

Конкурс проходит при поддержке Фонда святой Екатерины.

«Главная мама» — это особый конкурс для самых важных людей в мире, у которых есть духовная красота, доброе сердце и неравнодушие к окружающим. Несколько месяцев участницы вместе со своими семьями погружались в жизнь пациентов паллиативного центра и хосписа, сдавали кровь, работали в социальных столовых и помогали тем, кому требуется поддержка.

18 ноября на сцену выйдут 50 участниц и 98 детей — зрителей ждут семейные выступления, танцевальные и сценические показы. Победительница будет удостоена короны из серебра, украшенной топазами. Начало необычного и яркого шоу в 18:00.