15 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба оргкомитета конкурса &quot;Главная мама Екатеринубрга&quot;

Конкурс «Главная мама» в Екатеринбурге, посвященный 300-летию города, помог организовать Фонд святой Екатерины

"Главную маму" Екатеринбурга выберут в столице Урала. 18 ноября в ЦК «Урал» (улица Студенческая, 3) состоится финал конкурса «Главная мама Екатеринбурга — 2023», посвященного 300-летию города.

конкурс главная мама екатеринубрга(2023)|Фото: пресс-служба оргкомитета конкурса "Главная мама Екатеринубрга"

Конкурс проходит при поддержке Фонда святой Екатерины. 

конкурс главная мама екатеринубрга(2023)|Фото:пресс-служба оргкомитета конкурса "Главная мама Екатеринубрга"

«Главная мама» — это особый конкурс для самых важных людей в мире, у которых есть духовная красота, доброе сердце и неравнодушие к окружающим. Несколько месяцев участницы вместе со своими семьями погружались в жизнь пациентов паллиативного центра и хосписа, сдавали кровь, работали в социальных столовых и помогали тем, кому требуется поддержка. 

конкурс главная мама екатеринубрга(2023)|Фото: пресс-служба оргкомитета конкурса "Главная мама Екатеринбурга"

18 ноября на сцену выйдут 50 участниц и 98 детей — зрителей ждут семейные выступления, танцевальные и сценические показы. Победительница будет удостоена короны из серебра, украшенной топазами. Начало необычного и яркого шоу в 18:00.

сцена, Главная мама Екатеринбурга(2023)|Фото: пресс-служба оргкомитета конкурса "Главная мама Екатеринбурга"

Теги: главная мама екатеринбурга, фонд святой екатерины


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