Кембриджский словарь объявил "словом года" глагол "галлюцинировать"

Один из самых авторитетных институтов в области лингвистики – Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) объявил "слово года".

Им стал глагол "галлюцинировать" ("hallucinate"). Он получил новое звучание в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ). В релизе, посвященном выбору, говорится о неоднозначности продуктов ИИ. Применение ИИ вызывает многочисленные споры, его использование граничит с "галлюцинированием", созданием ложной информации и фейковых образов.

Интересно, что чуть ранее британское издательство словарей Collins Dictionary "словом года" объявило аббревиатуру AI – краткое обозначение словосочетания "искусственный интеллект" (ИИ).

"ИИ, который считается следующей великой технологической революцией, пережил быстрое развитие, и о нем много говорили в 2023 году", — говорится в заявлении британского издательства.

Collins Dictionary отмечает, что ИИ одновременно очаровывает и настораживает. "Если компьютеры вдруг станут экспертами в самой человеческой области — языке, что дальше?", - задаются вопросом лингвисты.