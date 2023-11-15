В Перми победителя шоу "Своя игра" приговорили к четырем годам лишения свободы условно

Бывшего директора "Академии первых", организатора интеллектуальных игр, победителя конкурса "Лидеры России 2019" и победителя шоу "Своя игра" Павла Шевченко приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Информацию Накануне.RU подтвердили в суде.

В 2021 г. Шевченко заключил контракт у единственного поставщика по приобретению учебных пособий "Биосфера 2.0" на 598 тыс. руб. с компанией "Триплком", подконтрольной его родственнику. Фактически никаких пособий в учебное заведение не поставлялось, поскольку оно получило их безвозмездно. В итоге, как полагает следствие, часть полученных компанией "Академия первых" денег Павел Шевченко получил наличными, а часть — на карту своей супруги.

Второй эпизод связан с поставкой оборудования для опытов по физике. Предположительно, также был заключен фиктивный контракт. Согласно материалам дела, полученные деньги подсудимый использовал по своему усмотрению, в том числе для погашения долгов. Следствие считает также, что когда Шевченко узнал о предстоящем увольнении, то совершил присвоение служебного ноутбука, который получил в ГБОУ для работы.

По данным Properm.ru, Шевченко понимал, что совершает преступления, но ему нужно было вернуть долги, поэтому он так поступил. Впоследствии он планировал возместить все полученное учреждению. Во время судебного разбирательства он вернул 69,9 тыс. рублей за ноутбук и частично погасил ущерб от фиктивных контрактов. Свою вину Шевченко полностью признал.