В аэропорту Екатеринбурга за дебош задержан пьяный челябинец, прилетевший из Шри-Ланки

15 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область Челябинская область За рубежом
Фото: Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга за дебош задержан пьяный челябинец, прилетевший из Шри-Ланки

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пьяного пассажира самолета. Летевший из Шри-Ланки житель Челябинской области по пути устроил дебош.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, все случилось в этот вторник на борту воздушного судна "Маттала – Екатеринбург". После посадки в Кольцово к самолету срочно вызвали силовиков. Транспортные полицейские выяснили, что 55-летний житель Златоуста во время полета распивал спиртное, купленное в магазине беспошлинной торговли, а также выражался нецензурной бранью.

На замечания бортпроводников мужчина никак не реагировал, а распоряжения командира воздушного судна не выполнял. Во время полета челябинец вел себя нагло и дерзко, нарушал порядок и мешал пассажирам.

В итоге дебошира задержали и отвели в дежурную часть в аэропорту Кольцово. Там на него составили протоколы за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

Напомним, что прямой авиаперелет из Екатеринбурга в Шри-Ланку открылся в начале ноября.

Теги: дебош, аэропорт, Шри-Ланка, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}