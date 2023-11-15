В аэропорту Екатеринбурга за дебош задержан пьяный челябинец, прилетевший из Шри-Ланки

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пьяного пассажира самолета. Летевший из Шри-Ланки житель Челябинской области по пути устроил дебош.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, все случилось в этот вторник на борту воздушного судна "Маттала – Екатеринбург". После посадки в Кольцово к самолету срочно вызвали силовиков. Транспортные полицейские выяснили, что 55-летний житель Златоуста во время полета распивал спиртное, купленное в магазине беспошлинной торговли, а также выражался нецензурной бранью.

На замечания бортпроводников мужчина никак не реагировал, а распоряжения командира воздушного судна не выполнял. Во время полета челябинец вел себя нагло и дерзко, нарушал порядок и мешал пассажирам.

В итоге дебошира задержали и отвели в дежурную часть в аэропорту Кольцово. Там на него составили протоколы за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна.

Напомним, что прямой авиаперелет из Екатеринбурга в Шри-Ланку открылся в начале ноября.