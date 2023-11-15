15 Ноября 2023
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Фото: СКР

СКР возбудил уголовное дело о теракте после пожара на Тамбовском пороховом заводе

Следственный комитет квалифицировал взрыв на Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске как теракт, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, возбуждено уголовное дело о террористическом акте, совершенном группой лиц и повлекшем значительный ущерб (п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

ЧП произошло вечером 11 ноября. Был слышен взрыв, после которого началось возгорание. Предположительно, для атаки на завод использовался беспилотник. По данным источников газеты, с места происшествия были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и прочее.

Также стало известно, что утром 14 ноября на Тамбовском пороховом заводе пожарные ликвидировали возгорание в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Baza пишет, что предприятие вновь пытался атаковать беспилотник. В результате падения дрона была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. По предварительной информации, работы в этом цеху не проводились. Пострадавших нет, сообщает телеграм-канал.

Теги: теракт, пожар, тамбовский пороховой завод


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