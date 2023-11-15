После обысков задержан экс-глава правительства Самарской области

Бывшего главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали после обысков сотрудников правоохранительных органов.

Вместе с ним задержали врио министра строительства региона Михаила Асеева. Их могут доставить в Москву, где ими займутся следователи. Ожидается, что мера пресечения будет избрана 15 ноября, сообщает "РЕН ТВ" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее стало известно, что следственные действия проходили по делу о превышении должностных полномочий.