На Ставрополье завели дело после конфликта школьников в гимназии

В Ставрополье следователи инициировали уголовное дело после избиения школьником своих одноклассников.

Он также применял пневматическое оружие, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю. В рамках расследования будет дана оценка действиям администрации школы, а также ученика, причинившего травмы сверстникам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация одной из гимназий города не принимает мер к урегулированию конфликта между учащимися. Один из школьников время от времени избивал своих одноклассников, приносил на уроки пневматическое оружие, из которого стрелял по ученикам.