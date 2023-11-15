15 Ноября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

На Ставрополье завели дело после конфликта школьников в гимназии

В Ставрополье следователи инициировали уголовное дело после избиения школьником своих одноклассников.

Он также применял пневматическое оружие, сообщает СУСК России по Ставропольскому краю. В рамках расследования будет дана оценка действиям администрации школы, а также ученика, причинившего травмы сверстникам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация одной из гимназий города не принимает мер к урегулированию конфликта между учащимися. Один из школьников время от времени избивал своих одноклассников, приносил на уроки пневматическое оружие, из которого стрелял по ученикам.

Теги: школа, школьники, образование, СКР


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