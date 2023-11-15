Немецкая компания OBI требует от российской сети не использовать ее бренд

Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, которая ранее владела сетью строительных гипермаркетов OBI в России, обратилась в подмосковный арбитраж с иском к ООО "ОБИ Франчайзинговый центр" о введении запрета на использование своих товарных знаков.

Заявление подано 9 ноября, его приняли к рассмотрению. Предварительные слушания состоятся 10 января 2024 года. Речь идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI, а также об использовании в доменном имени сайта obi.ru, следует из материалов суда. Суд по заявлению немецкой компании уже принял обеспечительные меры, запретив ответчику, а также регистратору доменных имен АО "РСИЦ", совершать до конца разбирательства любые действия в отношении домена obi.ru.

Представитель OBI GmbH & Co. Deutschland KG заявил, что российская сеть "проигнорировала требование прекратить незаконное использование товарных знаков, которое продолжается и по сей день".

Ранее стало известно, что новые владельцы российской сети гипермаректов товаров для дома OBI подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда Domus.