15 Ноября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Немецкая компания OBI требует от российской сети не использовать ее бренд

Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, которая ранее владела сетью строительных гипермаркетов OBI в России, обратилась в подмосковный арбитраж с иском к ООО "ОБИ Франчайзинговый центр" о введении запрета на использование своих товарных знаков.

Заявление подано 9 ноября, его приняли к рассмотрению. Предварительные слушания состоятся 10 января 2024 года. Речь идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI, а также об использовании в доменном имени сайта obi.ru, следует из материалов суда. Суд по заявлению немецкой компании уже принял обеспечительные меры, запретив ответчику, а также регистратору доменных имен АО "РСИЦ", совершать до конца разбирательства любые действия в отношении домена obi.ru.

Представитель OBI GmbH & Co. Deutschland KG заявил, что российская сеть "проигнорировала требование прекратить незаконное использование товарных знаков, которое продолжается и по сей день".

Ранее стало известно, что новые владельцы российской сети гипермаректов товаров для дома OBI подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда Domus.

Теги: OBI, бизнес


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.08.2023 10:07 Мск Бывшая сеть гипермаркетов OBI в России сменит название

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