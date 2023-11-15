Социальный проект для воспитанников детских домов «Адаптация. Путь в жизнь» стартовал во Владимирской области

Правительство Владимирской области, Министерство образования и молодёжной политики и Группа компаний «DeLavant» 14 ноября запустили совместный социальный проект «Адаптация. Путь в жизнь». Он нацелен на социализацию, профориентацию и последующее трудоустройство воспитанников детских домов общего и коррекционного профилей Владимира и Суздаля, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Реализация проекта по социальной и профессиональной адаптации ребят пройдёт в два этапа. На первом с ними будут работать психологи, специалисты в области прикладного анализа поведения, арт-терапевты. Эксперты проведут психологическую диагностику, помогут воспитанникам детских домов улучшить коммуникационные навыки и обрести уверенность в себе. На основе оценки навыков детей будут разработаны индивидуальные обучающие стратегии.

Проект «Адаптация. Путь в жизнь» стартует во Владимирском детском доме им Карла Либкнехта. Занятия второго этапа будут проходить в мастерских Владимирского экономико-технологического колледжа. Учреждение является базовой профессиональной организацией инклюзивного образования во Владимирской области и имеет большой успешный опыт обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с их последующим трудоустройством. К слову, ГК «DeLavant» уже много лет сотрудничает с этим учебным заведением, реализуя дуальную форму обучения. Государственно-частное партнёрство получит дополнительный импульс развития в рамках нового социального проекта.