Во Владимирской области внедряется единая система информационного дистанционного мониторинга защиты лесов

Всего во Владимирской области действует 60 камер, транслирующих пожарную обстановку в лесном фонде, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Система видеомониторинга настроена так, что она может сканировать территорию по горизонту, каждая видеокамера имеет угол обзора 360°. Расположенные на 70-метровой высоте устройства просматривают до 35 километров каждое и на площади до 200 тысяч гектаров.

В случае обнаружения дыма сигнал тревоги через систему видеомониторинга направляется в диспетчерские службы. Благодаря качеству изображения 4К дежурный может масштабировать картинку и подтвердить факт возгорания, а также уточнить его место с погрешностью до 150 метров. В единую информационную систему дистанционного мониторинга лесов интегрированы и сигналы со спутника: камеры принимают и проверяют достоверность сигналов с них о термоточках. Искусственный интеллект сразу выдаёт картинку, которую можно значительно приблизить и рассмотреть детали.

Это позволяет оперативно и комплексно следить за сохранностью больших лесных массивов. Система может выводить информацию на стационарные компьютеры, ноутбуки и планшеты, что делает мониторинг мобильным. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве, что позволяет сопоставлять информацию из разных источников, выявлять и анализировать причины пожаров и эффективность их устранения.

«Владимирская область внедряет цифровые технологии по многим направлениям, это значительно повышает эффективность работы и в конечном счёте, делает жизнь граждан комфортной и безопасной. В данном случае трёхуровневая защита «спутник-высотное наблюдение-наземное патрулирование» помогает полностью охватить леса видеомониторингом и работает на улучшение экологии, развитие туризма и сохранение природных ресурсов. Таким образом, «цифра» помогает делать регион более привлекательным и безопасным», - отметил министр цифрового развития Александр Белоусов.

Защита лесов от пожаров - ключевое направление федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Во Владимирской области в охране нуждается 1 млн 463 тыс. гектаров лесов, из которых свыше 80 процентов – высокогорючие сосна и берёза. Комплексная противопожарная защита с земли и воздуха позволяет сохранить лесной фонд, в котором обитает более 320 видов краснокнижных растений и животных.

Пожароопасный сезон во Владимирской области в 2023 году был установлен с 14 апреля по 14 октября. За этот период было выявлено 43 лесных пожара, 6 из них обнаружила авиалесоохрана, 10 патрульные группы лесничеств, 27 - увидел искусственный интеллект. Благодаря своевременному обнаружению все возгорания были оперативно ликвидированы.