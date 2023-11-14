14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Эксперты МВФ считают подъем ключевых ставок неэффективным инструментом из прошлого века

Эксперты, приглашаемые Международным валютным фондом (МВФ), отказываются признавать подъем процентной ставки эффективным инструментом управления инфляцией. Примечательно, что оппозиция в российской Госдуме обвиняет Центробанк РФ в следовании рекомендациям МВФ в этом вопросе. Но, похоже, ЦБ действует автономно.

К такому выводу приходит бизнесмен Олег Дерипаска, который опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на обсуждение инфляции на панели по денежной политике в рамках конференции МВФ.

"Все эти экономические умники говорили практически об одном. А именно: что в современном мире такие инструменты из прошлого века, как подъём процентных ставок в экономике, уже совсем неэффективны для борьбы с инфляцией. А основные инструменты теперь — это различные способы стимулирования предложения и расшивка узких мест в инфраструктуре, как со стороны правительства, так и Центрального банка! Но, в общем, для нашей страны это и так очевидно, и уже давно…", - комментирует Дерипаска.

Ранее Центральный банк России поднял ключевую ставку до 15% и не исключил, что в декабре она будет повышена еще раз. Так регулятор пытается удержать инфляцию, которая пока не показывает признаков замедления.

Теги: мвф, ключевая ставка, олег дерипаска


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