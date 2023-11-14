14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Батурин получил срок

Оглашен приговор бывшему вице-президенту компании "Интеко", бизнесмену и старшему брату вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной Виктору.

Он наказан шестью годами колонии общего режима и штрафом в 500 тыс. руб., пишет РИА Новости.

Ему вменяли мошенничество в особо крупном размере. Он был арестован 2 июня 2021 г.

Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России. Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко". В 2016 г. Батурин вышел из калмыцкой колонии, где отбывал наказание по обвинению в махинации с векселями "Интеко". Шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова смягчили наказание. В 2013 г., напомним, суд приговорил его к семи годам заключения. Следствие доказало хищение 250 тыс. евро, всего же брат супруги Лужкова Елены Батуриной пытался получить от "Интеко" по поддельным векселям 9 млрд руб. В 2011 г. Батурин был приговорен к условному сроку за мошенничество при продаже недвижимости.

Теги: Виктор Батурин, обвинение, мошенничество


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Ранее 02.07.2021 08:09 Мск Брата Батуриной задержали по новому уголовному делу

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