Батурин получил срок

Оглашен приговор бывшему вице-президенту компании "Интеко", бизнесмену и старшему брату вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной Виктору.

Он наказан шестью годами колонии общего режима и штрафом в 500 тыс. руб., пишет РИА Новости.

Ему вменяли мошенничество в особо крупном размере. Он был арестован 2 июня 2021 г.

Батурин – старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России. Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко". В 2016 г. Батурин вышел из калмыцкой колонии, где отбывал наказание по обвинению в махинации с векселями "Интеко". Шурину бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова смягчили наказание. В 2013 г., напомним, суд приговорил его к семи годам заключения. Следствие доказало хищение 250 тыс. евро, всего же брат супруги Лужкова Елены Батуриной пытался получить от "Интеко" по поддельным векселям 9 млрд руб. В 2011 г. Батурин был приговорен к условному сроку за мошенничество при продаже недвижимости.