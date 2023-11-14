В Крыму по соображениям безопасности запретят массовые новогодние гуляния

В Крыму широких новогодних массовых гуляний в этом году не будет по соображениям безопасности, заявил глава региона Сергей Аксенов.

"Но, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение. В ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в населенных пунктах, как всегда, будут установлены елки, украшены улицы", - пишет глава республики в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в некоторых районах Крыма и на важных объектах продолжает действовать "желтый" уровень террористической опасности.

В некоторых других российских регионах, находящихся в относительной близости от зоны военного конфликта, также вводятся ограничения. Так, в Курской области ввели запрет на использование пиротехники с 15 ноября по 25 января 2024 года.