Тоболяка судят за уклонение от налогов в 290 миллионов рублей

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 290 млн руб. в отношении директора "Антикор-М", сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

69-летнего тоболяка обвиняют по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Как сообщили в областном следкоме, с 2017 по 2020 годы обвиняемый уклонился от уплаты налогов путем создания формального документооборота с организациями, создававшими только видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией.

В целях обеспечения причиненного бюджету ущерба органами следствия наложен арест на имущество организации и обвиняемого на сумму равную сумме неуплаченных налогов.