14 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Russ Scalf/US Air Force

В Киеве опровергли заявление о начале обучения пилотов на F-16

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат опроверг свое же заявление о начале обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16.

Он заявил, что в будущем центре обучения в Румынии только начали строить летную базу, передает РИА Новости.

10 ноября Игнат сообщил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идет по плану, некоторые летчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов.

В августе правительство Норвегии пообещало передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, став третьей страной после Дании и Нидерландов, принявшей такое решение.

Ранее Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщило, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. Пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы языка.

Теги: F-16, пилоты, Киев


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