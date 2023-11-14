В Киеве опровергли заявление о начале обучения пилотов на F-16

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат опроверг свое же заявление о начале обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16.

Он заявил, что в будущем центре обучения в Румынии только начали строить летную базу, передает РИА Новости.

10 ноября Игнат сообщил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идет по плану, некоторые летчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов.

В августе правительство Норвегии пообещало передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, став третьей страной после Дании и Нидерландов, принявшей такое решение.

Ранее Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщило, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. Пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы языка.