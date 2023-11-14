Недопустима работа курьерами и продавцами для граждан, у который русский – не государственный язык, - Петр Толстой

Недопустима ситуация, когда в "публичных местах", например, водителями, продавцами и курьерами работают граждане стран, где русский язык не является государственным, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на парламентских слушаниях по проблемам русского языка.

"Если у тебя язык русский не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать в публичных местах - водителями, продавцами, уж тем более, курьерами Яндекса. Такая ответственная работа не для них", - заявил Толстой.

Он не сообщил, где работодатели должны нанять работников с отличным русским языком в условиях масштабного дефицита кадров.