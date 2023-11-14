14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Михалков обвинил сотрудника Музея истории Екатеринбурга в глумлении над РПЦ

Никита Михалков снова обвинил сотрудников Музея истории Екатеринбурга в неподобающем поведении. На этот раз под раздачу попал Петр Малков, который, по словам режиссера, не уважает православные символы и поддерживает Украину.

"Глумится над РПЦ, над православными символами, носит свитер со значками гитлеровской свастики и, судя по всему, очень гордится этим", - заявил Михалков в своем выпуске "БесогонТВ". В качестве подтверждения своих слов режиссер привел фото из социальных сетей уральца.

В очередной раз досталось и Вячеславу Печняку, который ранее назвал заселение и освоение Урала "русской колонизацией".

"На полном серьезе внутри страны, внутри единого народа нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны. По капле в нас вводят эту инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране", заявил режиссер.

Напомним, после слов о "русской колонизации", Никита Михалков обвинил сотрудников МИЕ в попытке "отстранить" представителей русского народа друг от друга и тем самым развалить страну.

Стоит отметить, что рассуждая о целостности России и пагубном влиянии Запада в своей программе, Михалков продолжает публиковать выпуски "БесогоТВ" на "вражеской" зарубежной YouTube-площадке.

Теги: Музей истории Екатеринбурга, Михалков, РПЦ


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