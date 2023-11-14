14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Пушкина отводится до 15% всех уроков литературы в каждом классе – Минпросвещения

В Министерстве просвещения России не сообщают, за счет сокращения изучения каких произведений в этом году в программу школьной литературы были добавлены новые авторы и материалы (в основном это военная проза). Но уверяют, что точно не за счет Пушкина.

"На Пушкина отводится до 15% всех уроков литературы в каждом классе", - заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на парламентских слушаниях на тему развития и поддержки русского языка.

"Творческое наследие авторов нашего "золотого фонда" - Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова - должно быть твердо закреплено в школьной программе и экзаменах, чтобы даже никаких дискуссий на этот счет не проводилось", - заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Кравцова, сейчас готовятся четыре словаря русского языка, в том числе толковый, они будут представлены для утверждения правительством в 2025 году. Тогда же появится и единый учебник по русскому языку. А основные правила русского языка в едином своде правительственная комиссия уже одобрила.  

"Надо прекратить все эти новые веяния, беречь наш язык", - считает министр. Кстати, на слушаниях произошел курьезный случай: участники обсудили, как Кравцов сделал замечание своему заместителю на счет неправильного ударения в слове. Тут же вспомнили, что существует несколько словарей ударений, которые довольно сильно отличаются. При этом никто не вспомнил, что возглавляющий правительственную комиссию по русскому языку министр Кравцов сам неоднократно прилюдно делал ошибки в ударениях, например, говорил "экспертный" с ударением на первую гласную.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что большинство его коллег "прикрывает пустоту иностранными словами". Он возмутился тем, что чиновники разговаривают на "англосуржике", "живут в вилладжах и посещают плазы".

Теги: русский язык, сергей кравцов, литература, минпросвещения


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