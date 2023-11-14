ЕС предостерегли от шагов по изъятию замороженных активов России

Использование Евросоюзом замороженных российских активов может привести к дестабилизации международной финансовой системы, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

"Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы, которое не дестабилизирует международную финансовую систему", - приводит его слова РИА Новости.

Издание Financial Times пишет, что возможная конфискация российских активов может обернуться "непредсказуемыми экономическими последствиями". Считается, что в случае такого решения многие ЦБ могут отказаться от активов в евро.

Как сообщал Bloomberg, в Евросоюзе пришли к выводу, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд. Мировые банки выразили опасения, что Москва может принять ответные меры в случае присвоения ЕС российских активов.