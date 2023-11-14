Депутат Литвинов: голос каждого важен в построении будущего

Ни для кого не секрет, что молодое поколение россиян относится к работе депутатов да и к избирательной системе с большим скепсисом или даже равнодушием, однако среди народных избранников есть те же представители молодого поколения, которые своим примером доказывают, что политика – это не только про власть, но и про общество. Таким человеком, например, является Даниил Литвинов – депутат Заксобрания Иркутской области, руководитель регионального штаба организации "Молодая Гвардия", член комитета по социально-культурному законодательству. Он рассказал подробнее о своей работе и ежедневных заботах в беседе с Накануне.RU.