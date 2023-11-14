14 Ноября 2023
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Фото: Россети Урал

В Екатеринбурге стартовал 10-й международный чемпионат высокотехнологичных профессий Хайтек

"Россети" проводят соревнования по четырем отраслевым компетенциям: "Обслуживание и ремонт оборудования РЗА", "Интеллектуальные системы учета электроэнергии", "Эксплуатация кабельных линий электропередачи" и "Оперативное обслуживание подстанций в электрических сетях".

(2023)|Фото: Россети Урал

Всего в 35 компетенциях чемпионата выступают около 1 тыс. конкурсантов и экспертов из российских компаний, представители 10 стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.

(2023)|Фото: Россети Урал

"Хайтек – не просто возможность признанным профессионалам в соревновательном режиме поделиться лучшими практиками и заявить о себе, но и эффективный инструмент популяризации рабочих профессий, вовлечения молодежи в ключевые отрасли. "Россети" являются давним партнером Агентства развития профессий и навыков и Чемпионата Хайтек, общими усилиями мы успешно развиваем технологичные профессиональные компетенции, востребованные в сетевом комплексе. Это одно из важных направлений работы, нацеленной на обеспечение электроэнергетики высококвалифицированными кадрами", – отметил в выступлении на открытии чемпионата Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов.

(2023)|Фото: Россети Урал

(2023)|Фото: Россети Урал

Чемпионат Хайтек проводится Агентством развития профессий и навыков при поддержке Минэкономразвития и Минпромторга России, Правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив. Основные задачи – формирование передовых стандартов профессий и навыков работников высокотехнологичных отраслей промышленности в соответствии со сквозными и критическими технологиями. Перечень определен в Концепции технологического развития страны до 2030 года, утвержденной Правительством РФ.

(2023)|Фото: Россети Урал

Теги: Россети Урал, чемпионат высокотехнологичных профессий, Хайтек


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