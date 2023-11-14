В Югре на автодороге "Тюмень - Ханты-Мансийск" ограничено движение для грузовых автомобилей

В Югре ограничено движение для грузовых транспортных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ограничения введены в Ханты-Мансийском районе на 846 по 950 километре автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск".

В ГИБДД напомнили, что обильные осадки могут быть опасны для водителя по нескольким причинам: снижение видимости, увеличение тормозного пути, обледенение дороги, что может увеличить риск аварий, риск заноса, риск опрокидывания.

Водителей призвали быть осторожным и внимательными.