14 Ноября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Югре на автодороге "Тюмень - Ханты-Мансийск" ограничено движение для грузовых автомобилей

В Югре ограничено движение для грузовых транспортных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ограничения введены в Ханты-Мансийском районе на 846 по 950 километре автодороги "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск".

В ГИБДД напомнили, что обильные осадки могут быть опасны для водителя по нескольким причинам: снижение видимости, увеличение тормозного пути, обледенение дороги, что может увеличить риск аварий, риск заноса, риск опрокидывания.

Водителей призвали быть осторожным и внимательными.

Теги: грузовой автомобиль, автодорога, Тюмень-Ханты-Мансийск


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