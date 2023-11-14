На Ямале петербуржца осудили за гибель человека при столкновении с "Крымом"

На Ямале осужден судоводитель, допустивший столкновение маломерных судов, в результате которого погиб человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Тазовский районный суд приговорил 37-летнего петербуржца к двум годам условно с испытательным сроком в три года.

В июле 2020 года управляя маломерным судном КС-100 на реке Таз в районе причала села Газ-Сале допустил нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и совершил столкновение с маломерным судном типа "Крым", судоводитель которого оказался в воде и утонул.