14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

На Ямале петербуржца осудили за гибель человека при столкновении с "Крымом"

На Ямале осужден судоводитель, допустивший столкновение маломерных судов, в результате которого погиб человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Тазовский районный суд приговорил 37-летнего петербуржца к двум годам условно с испытательным сроком в три года.

В июле 2020 года управляя маломерным судном КС-100 на реке Таз в районе причала села Газ-Сале допустил нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и совершил столкновение с маломерным судном типа "Крым", судоводитель которого оказался в воде и утонул.

Теги: судно, суд, Крым


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