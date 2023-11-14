14 Ноября 2023
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Политика Украина
Фото: Накануне.RU

В Киеве арестовали депутата Рады Дубинского

Печерский районный суд Киева арестовал депутата Рады Александра Дубинского на два месяца без права внесения залога.

Дубинского обвиняют в "госизмене". Будто бы он работал на Россию и имел позывной "Буратино", занимался "расшатыванием общественно-политической ситуации на Украине и дискредитацией государства на международной арене". Сам он свою вину отрицает и называет дело сфабрикованным и политически мотивированным. Его преследуют за его позицию, утверждает Дубинский.

Недавно он заявил, что Зеленский замешан в масштабной коррупции и "позорит страну на весь мир". При этом его критика в адрес правящего режим звучит давно. На Украине многие считают его связанным с олигархом Игорем Коломойским, тоже недавно арестованным.

Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет, что Дубинского арестовали за критику режима, причем СБУ организовало дело по самой тяжелой статье по указанию офиса Зеленского. Там очень боятся саботажа элит и пытаются припугнуть всех политиков и олигархов, что это недопустимо. Однако подспудно на Украине формируется единый фронт против Зеленского и его методов.

Известный украинский нацист Игорь Мосийчук заявил о "непотребстве" украинской власти, которая во время выборов президента США позволила Дубинскому провести пресс-конференцию и вскрыть на ней факты коррупции семьи Байденов.

"А теперь, на основании сфальсифицированных обвинений, эта же власть обвиняет Дубинского в том, что он проводил ту пресс-конференцию на деньги и по заданию российских спецслужб. Это целиком и полностью политическое преследование", – уверен он.

Отметим, что Дубинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Теги: украина, александр дубинский, арест


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