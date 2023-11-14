Жителя Березовского отправили в колонию за хищение 153 миллионов рублей

Свердловский областной суд поставил точку в деле жителя Березовского, похитившего свыше 153 млн рублей на госконтрактах.

Напомним, что с января 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый осуществлял фактический контроль над работой ООО "Березовскстройинвест", а с марта 2014 года и являлся контролирующим организацию лицом. В рамках своих должностных обязанностей мужчина давал сотрудникам указания о заключении госконтрактов от имени фирмы.

Первым вскрывшимся обманом стало сотрудничество с ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России". По госконтракту "Березовскстройинвест" должен был заняться реконструкцией материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Тогда обвиняемый распорядился предоставить заказчику поддельные банковские гарантии и внести в акты выполненных работ недостоверные сведения о реальном объеме. Таким образом мошенник получил в свой карман больше 212,3 млн рублей (по новым данным - 95,1 млн рублей).

С июня 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемый уже контролировал ООО "Нефтеюганскстройинвест". В этот период он распорядился заключить госконтракт на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны. В дальнейшем функции заказчика перешли к ГУ МЧС России по региону. Здесь злоумышленник прибег к уже знакомой схеме - внес недостоверные данные об объеме выполненных работ, благодаря чему похитил у заказчика свыше 73,6 млн рублей (по новым данным - 58,5 млн рублей).

В июле текущего года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил уральцу наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и со штрафом 700 тыс. рублей. Однако сегодня, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, Свердловский областной суд изменил приговор и отправил осужденного в исправительную колонию общего режима на пять лет.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.