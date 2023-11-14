Жителя Березовского отправили в колонию за хищение 153 миллионов рублей

14 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Жителя Березовского отправили в колонию за хищение 153 миллионов рублей

Свердловский областной суд поставил точку в деле жителя Березовского, похитившего свыше 153 млн рублей на госконтрактах.

Напомним, что с января 2013 по декабрь 2015 года обвиняемый осуществлял фактический контроль над работой ООО "Березовскстройинвест", а с марта 2014 года и являлся контролирующим организацию лицом. В рамках своих должностных обязанностей мужчина давал сотрудникам указания о заключении госконтрактов от имени фирмы.

Первым вскрывшимся обманом стало сотрудничество с ФКУ "Управление капитального строительства МЧС России". По госконтракту "Березовскстройинвест" должен был заняться реконструкцией материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Тогда обвиняемый распорядился предоставить заказчику поддельные банковские гарантии и внести в акты выполненных работ недостоверные сведения о реальном объеме. Таким образом мошенник получил в свой карман больше 212,3 млн рублей (по новым данным - 95,1 млн рублей).

С июня 2015 по ноябрь 2016 года обвиняемый уже контролировал ООО "Нефтеюганскстройинвест". В этот период он распорядился заключить госконтракт на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга с Уральским региональным центром по делам гражданской обороны. В дальнейшем функции заказчика перешли к ГУ МЧС России по региону. Здесь злоумышленник прибег к уже знакомой схеме - внес недостоверные данные об объеме выполненных работ, благодаря чему похитил у заказчика свыше 73,6 млн рублей (по новым данным - 58,5 млн рублей).

В июле текущего года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил уральцу наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и со штрафом 700 тыс. рублей. Однако сегодня, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, Свердловский областной суд изменил приговор и отправил осужденного в исправительную колонию общего режима на пять лет.

Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Березовский, колония, суд, хищение, госконтракт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2023 08:59 Мск В Екатеринбурге фигурант дела о хищении сотен миллионов на госконтрактах получил условный срок
Ранее 04.10.2022 14:33 Мск Житель Березовского отправится под суд за хищение 285 миллионов рублей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}