Березуцкий посоветовал российским спортсменам уезжать из страны

Экс-защитник сборной России по футболу Василий Березуцкий посоветовал спортсменам уезжать из РФ ради продолжения карьеры.

"Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, то тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые если могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно за какую страну, не важно под каким флагом, не важно, как. Это жизнь человека... Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это, не можешь там. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть", — сказал Березуцкий в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Сам Березуцкий перебрался в Испанию.

"Нахожусь здесь восемь месяцев. Почему Марбелья? Нравится. Я в Барселону сначала поехал, потом в Марбелью. Почему не остался в Барселоне? Марбелья лучше. Погодой, по крайней мере, зимой, едой плюс еще атмосферой. Достаточно много людей из России, с кем можно пообщаться. Дети ходят в школу в Марбелье. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании", — рассказал футболист.

Напомним, что его бывший одноклубник и партнер по сборной России Игорь Акинфеев придерживается другого мнения. Он заявил, что любит свою родину и никогда не мечтал об отъезде за границу.

"Я всю карьеру провел в ЦСКА, потому что это любовь с детства. Все, что я люблю, связано с моей родиной, Россией, даже в отпусках я 80% времени провожу дома. Мне нравится снег. Многие мечтали поехать за границу, но я никогда об этом не мечтал. Я не променяю ни на что наши березки, а грибы — это наше все. Мне нравится ездить на выездные матчи в городах России, смотреть, как они меняются. После завершения карьеры у меня есть мечта — путешествовать по золотому кольцу", — рассказал он на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".