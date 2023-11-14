Экс-зэков после СВО отправляют в армию к срочникам

Бывших заключенных, отправившихся из колоний на СВО, по приезде на мирную землю сразу забирают в армию. В чем причина таких действий и насколько они оправданы, попытался объяснить депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

В качестве примера парламентарий рассказал о добровольце из Нижнего Тагила, который в составе "Шторм Z" несколько месяцев воевал в горячей точке. Вернулся живой с чувством выполненного долга, однако после его сразу стал зазывать местный военкомат. Там солдату обозначили перспективу в год "срочки", что для военного стало сюрпризом.

Как оказалось, военкомат действительно действует по закону, хотя и кажется, что не по логике. Однако, это только на первый взгляд, поясняет Иванов.

"Даже у меня в коллективе некоторые озадачились: как так, он ведь на СВО был, куда еще "срочку"? Мое мнение: все логично. Парень кровью искупил вину и теперь после помилования начинает жизнь с чистого листа. Как добропорядочный человек идет на "срочку", - написал депутат в своих соцсетях.

Он считает, что боевой опыт в армии напротив пригодится, и тот даже сможет научить чему-то офицеров и новобранцев. Так что, отметил Иванов, "срочка" в данном случае полностью оправдана с юридической, гражданской и практической точки зрения.