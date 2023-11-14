В Екатеринбурге из-за пожара в школе эвакуировали более 700 человек

Во вторник в Екатеринбурге произошел пожар в школе. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось сегодня около 11 часов в средней школе №154 в уральской столице. По предварительным данным, возгорание произошло под лестничным маршем крыльца с уличной стороны заведения.

Из здания было эвакуировано около 700 учащихся, а также 50 педагогов и сотрудников школы. Предварительно, пострадавших нет. В настоящее время возгорание потушено, устанавливается его точная причина.

В прокуратуре пообещали проверить соблюдение законодательства о противопожарной безопасности в учреждении.

Напомним, в сентябре пожар случился в екатеринбургской школе №44. Тогда прямо посреди уроков загорелся пристрой к зданию.