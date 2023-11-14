14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.ru

Заводоуковский городской округ вошел в число победителей Всероссийского конкурса

Заводоуковский городской округ вошел в число победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" 2023 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

"Мы видим, что российские города и сельские поселения работают над улучшением и повышением качества жизни своих граждан, о чем свидетельствует ежегодный рост заявок на конкурс. В этом году из 78 регионов было подано более 1 300 заявок муниципальных образований. Это почти на 10 процентов больше, чем в прошлом году. И это самый большой результат за все время проведения конкурса", - заявил он.

Заводоуковский городской округ занял второе место в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления". Всего в этой номинации на конкурс поступило 297 заявок из 65 регионов.

Конкурс по отбору передовых практик проходил по пяти номинациям: "Обеспечение эффективной "обратной связи", "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами", "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)", "Градостроительная политика" и "Укрепление межнационального мира". В каждой из них определено по 10 призовых мест: пять в первой категории (городские округа, муниципальные округа и городские поселения) и пять во второй категории (сельские поселения).

Теги: Заводоуковский городской округ, Всероссийский конкурс, номинация, Лучшая муниципальная практика


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