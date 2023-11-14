Умерла старшая сестра Трампа

В возрасте 86 лет умерла бывший федеральный судья и старшая сестра экс-президента США Дональда Трампа Мэриэнн Элизабет Трамп Барри.

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Она скончалась в своем доме в Верхнем Ист-Сайде в районе Манхэттен в Нью-Йорке, пишет РБК. Причина смерти не названа.

Это уже не первая за последние несколько лет потеря Трампом близкого человека. В 2020 г. скончался его младший брат Роберт, а в 2022 г. – первая жена Ивана. Говоря о почившем брате, Трамп сказал, что Роберт "мирно скончался сегодня вечером".

"Он был не только моим братом. Он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова, память о нем будет жить в моем сердце вечно", - говорится в заявлении президента США.