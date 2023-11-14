Бастрыкин поручил завести дело после драки мигранта с самарцем

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следкому в Самаре завести уголовное дело по факту нападения ранее судимого мигранта на жителя города, сообщает в Telegram СК РФ.

В настоящее время проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Хулиганство". Участников и очевидцев инцидента устанавливают полицейские, которые просят сообщить жителей об известных деталях в ближайший отдел полиции

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что мигрант, недавно освободившийся из мест лишения свободы, выложил ролик, на котором видно, как он избивает неизвестного молодого человека в Самаре. Утверждается, что злоумышленник находится на территории России незаконно.

Ранее пожилой мигрант приставал к малолетней девочке на борту самолета Сургут - Санкт-Петербург.